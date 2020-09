Brytyjski insurtech Dialogue Exchange nawiązuje strategiczne partnerstwo z krakowską firmą Codibly

Dialogue Exchange, londyńska firma zajmująca się cyfryzacją rynku ubezpieczeń od ryzyka kredytowego i politycznego, wybrała krakowską firmę technologiczną Codibly na swego strategicznego partnera IT. Celem Partnerstwa jest dążenie do pełnej transformacji cyfrowej branży ubezpieczeń na rynku brytyjskim, a dotychczasowa współpraca obu firm zaowocowała przyjęciem Dialogue do prestiżowego programu Lloyd's Lab insurtech.