Codibly wspiera amerykańską firmę Electriq Power w rozwoju systemów magazynowania i zarządzania energią elektryczną

System zarządzania energią w domowych bateriach PowerPod

Obie firmy działają na rzecz zwiększania efektywności energetycznej, poprzez rozwój systemu magazynowania energii w domowych akumulatorach PowerPod, produkowanych przez Electiq Power. Codibly współpracuje z amerykańskim dostawcą w zakresie optymalizacji technologicznej działania systemu baterii i maksymalizacji jego wydajności w domowym bilansie energetycznym. Dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie data science, analityki predyktywnej, AI i machine learning, a także business intelligence oraz big data, polska firma wspiera rozbudowę zaplecza technologicznego wykorzystywanego w akumulatorach PowerPod. W rezultacie współpracy powstał wysokiej jakości domowy system magazynowania energii, pozwalający w znacznym stopniu zoptymalizować zużycie energii i obniżyć jego koszty, jednocześnie zapewniając elastyczność użytkowania baterii.

„Lata doświadczenia w pracy dla największych graczy rynku energetycznego w Europie sprawiły, że Codibly stało się zespołem ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej, programów typu demand response, rozwiązań w zakresie łączności, zarządzania systemami magazynowania energii oraz analityki i prognostyki danych. Nasza wiedza i działania są zorientowane na wdrażanie w strategię biznesową firm idei digital sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju cyfrowego, szczególnie w sektorze energetycznym” mówi Bartosz Majewski, CEO Codibly. „Nowe partnerstwo stanowi dla nas doskonałą okazję do wsparcia zaplecza technologicznego Electriq Power, wypracowanym know-how Codibly i wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Wspólny cel, jaki sobie określiliśmy, to ułatwienie dostępu do efektywnego przechowywania energii elektrycznej i zarządzania jej zużyciem w skali międzynarodowej”

Efektywność energetyczna dzięki analizie danych i inteligentnemu zarządzaniu

„Dokładna analiza danych i inteligentne zarządzanie są niezbędne do optymalizacji zaawansowanych systemów przechowywania energii, a Codibly pomaga dodać te wartości do naszego systemu PowerPod” mówi Aric Saunders, EVP of Sales and Marketing w Electriq Power. „Wraz z rozwojem naszej oferty w kierunku programów obsługi sieci energetycznych, staramy się wykorzystać ich doświadczenie jako część szerszego pakietu rozwiązań”. „Zespół Codibly pomógł nam przyspieszyć integrację wbudowanego oprogramowania, aplikacji mobilnych, portali konsumenckich, aplikacji instalacyjnych, zarządzania flotą oraz zarządzania urządzeniami w systemie IoT w jedną, funkcjonalną i wydajną platformę. Zbudowanie potężnej sieci Centrum Operacyjnego służącego magazynowaniu energii w budynkach mieszkalnych oraz zapewnienie najwyższej klasy narzędzi analitycznych i proaktywnej formy zarządzania i sterowania systemem - to właśnie nasza wizja.” podkreśla Frank Magnotti, CEO Electriq Power“.







Informacje kontaktowe:

Imię i nazwisko: Bartosz Majewski, CEO

Firma: Codibly

Link do strony: www.codibly.com

Adres: ul. Długa 72, 31-146 Krakow

Adres mailowy: bartosz.majewski@codibly.com

Imię i nazwisko: Aric Saunders, EVP of Sales

Firma: Electriq Power

Link do strony: https://electriqpower.com/

Adres mailowy: aric@electriqpower.com